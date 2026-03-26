Драка в центре Бишкека. Двоих водворили в ИВС

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчины устроили драку, грубо нарушая общественный порядок.

Как сообщили в УВД Свердловского района Бишкека, данный факт зарегистрирован в журнале учета информации. По итогам доследственной проверки материалы переданы в Службу общественной безопасности.

Всех четверых участников конфликта доставили в районное управление внутренних дел.

В отношении граждан Э.М., 2000 года рождения, и Н.С., 1987 года рождения, составили протоколы по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях. Их водворили в камеру временного содержания.

В милиции напомнили, что любые конфликты необходимо решать законным путем, не допуская агрессии и нарушений общественного порядка.