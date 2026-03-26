Атака на Иран. Вашингтон и Тегеран выдвинули друг другу неисполнимые условия

Переговоры США и Ирана могут состоятся в Исламабаде в ближайшее выходные. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Вашингтон через посредников передал Тегерану свой проект соглашения о прекращении войны, сообщает The New York Times. Он состоит из 15 пунктов. Свои требования также выдвинул Иран, пишет The Wall Street Journal.

Условия США

Иран полностью прекращает обогащение урана на своей территории.

Иран демонтирует свои ядерные объекты, включая заводы по обогащению урана в Натанзе и Фордо, исследовательский центр и завод по производству ядерного топлива в Исфахане.

Иран передает весь свой запас высокообогащенного урана Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран ограничивает количество и дальность своих баллистических ракет.

Иран отказывается от поддержки своих прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая ливанскую «Хизбаллу», йеменскую «Ансар Аллах» (хуситов), иракскую «Катаиб Хизбалла» и палестинский ХАМАС.

Иран гарантирует полную свободу судоходства в Ормузском проливе.

При выполнении этих условий с Ирана будут сняты все санкции. Кроме того, США обещают помочь Ирану достроить АЭС в Бушере.

Условия Ирана

США и их союзники полностью компенсируют Ирану ущерб, причиненный войной (пока нет даже приблизительных оценок этого ущерба).

Формально закрепляется контроль Ирана над судоходством в Ормузском проливе с возможностью взимать плату за проход — подобно контролю Египта над Суэцким каналом.

США дают Ирану гарантии ненападения, в том числе со стороны американских союзников (прежде всего Израиля).

Израиль прекращает операцию против группировки «Хизбалла» в Ливане.

США закрывают все военные базы на Ближнем Востоке (они есть во всех странах Персидского залива — в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, — а также в Ираке, Иордании и Сирии).

С Ирана снимают все санкции.

Иранская ракетная программа не подлежит никаким ограничениям.

Над территорией Ирана ликвидировали американский истребитель F/A-18 Super Hornet

Над территорией Ирана ликвидировали американский истребитель F/A-18 Super Hornet. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции. Уточняется, что истребитель был сбит в небе над Чабахаром. Это уже четвертый F/A-18 Super Hornet, подбитый над Ираном.

В ходе чрезвычайной сессии Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую удары Ирана по странам Персидского залива.

Великобритания созывает коалицию для разблокировки Ормузского пролива. Лондон и Париж на этой неделе проведут переговоры с участием около 30 стран о создании коалиции для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил агентству AFP представитель Министерства обороны Великобритании.

Иран пригрозил «сокрушительным ударом» по авианосцу USS Abraham Lincoln. Тегеран запустил несколько крылатых ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln и вынудил его сменить местоположение, заявила пресс-служба ВМС ИРИ. Иран пригрозил нанести «сокрушительный удар» по кораблю, как только он окажется «в пределах досягаемости ракетных систем».

Иран заявил о гибели 21 медработника в результате ударов США и Израиля. В результате ударов США и Израиля по Ирану погибли 13 детей в возрасте до пяти лет, а также 21 медицинский работник. Об этом рассказал постоянный представитель страны при ООН Али Бахрейни в письме генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу.

По данным базирующейся в США иранской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, с начала американо-израильских ударов в Иране погибли 3 тысячи 186 человек. Среди них — 1 тысяча 153 военнослужащих и 1 тысяча 394 гражданских лиц, включая 210 детей. Еще 639 погибших не идентифицированы.

С начала эскалации боевых действий Иран выпустил более 1 тысячи ракет по объектам на территории стран Персидского залива. В сторону этих государств также было направлено более 3 тысяч иранских беспилотников, сообщает Financial Times со ссылкой на данные израильского Института исследований национальной безопасности (INSS).

Уточняется, что с 28 февраля по 24 марта Иран выпустил по объектам на территории ОАЭ 372 ракеты и 1 тысячу 806 беспилотников. Кувейт атаковали 242 ракеты и 534 БПЛА. По территории Саудовской Аравии Иран выпустил 688 беспилотников. Еще суммарно менее тысячи иранских дронов и ракет атаковали Бахрейн, Катар и Оман.