В Бишкеке накрыли нелегальный канал отправки на работу в Россию

В столице выявили факт незаконного оказания миграционных услуг по трудоустройству граждан Кыргызстана за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, проверку провели совместно с Центром трудоустройства граждан за рубежом и сотрудниками МВД. В ходе рейда по адресу улица Кадырбай-Ата, 1 в Бишкеке установили, что организаторы занимались отправкой граждан на работу за границу без лицензии.

В результате проверки подтверждено отсутствие разрешительных документов, зафиксированы нарушения законодательства.

По факту составили административный протокол по статье 95 Кодекса о правонарушениях.