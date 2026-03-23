Происшествия

В Чуйской области задержан закладчик с крупной партией психотропных веществ

Сотрудниками службы борьбы с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел КР пресечена деятельность гражданина, который методом закладки распространял психотропные вещества в крупном размере. Об этом сообщила их пресс-служба.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками СБНОН МВД в Чуйской области, задержан гражданин М.Н.А., 1989 года рождения, в доме которого изъяты психотропные вещества в крупном размере. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

По изъятым психотропным веществам и наркотическим средствам назначены судебно-химические экспертизы.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к преступлению.
