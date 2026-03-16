В Бишкеке дропперы убедили женщину перевести 1,8 миллиона сомов «для проверки»

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с так называемым дропперством. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По данным ведомства, в УВД с письменным заявлением обратилась гражданка Х.Л., которая попросила принять меры в отношении неизвестных лиц.

По ее словам, 1 февраля 2026 года ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и, войдя в доверие, сообщили, что ее банковские счета якобы могут быть связаны с финансированием терроризма.

Фото УВД

Под предлогом защиты средств и проверки счетов злоумышленники убедили женщину перевести деньги через терминал, расположенный в одном из торговых центров. В результате она перечислила 1 миллион 888 тысяч сомов.

По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Т.Б., 2006 года рождения. Его доставили в следственную службу.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.