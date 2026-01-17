Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке

Мощный циклон резко ухудшил погодные условия на Камчатке (Россия) и фактически парализовал жизнь в Петропавловске-Камчатском. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за рекордного объема осадков улицы, дворы и подъезды оказались завалены многометровыми сугробами. Общественный транспорт практически не работает.

Фото РИА. Камчатку завалило снегом

По данным местных СМИ, в отдельных районах высота снежного покрова достигает уровня второго—третьего этажей зданий.

Местами сугробы поднялись до высоты четырехэтажных домов.

Жители не могут открыть входные двери и вынуждены выходить через окна или прокладывать тоннели в снегу. Коммунальные службы и спасатели работают в круглосуточном режиме, однако объемы снега пока превышают возможности техники.

В результате схода снежных масс с крыш зафиксированы трагические случаи — погибли как минимум два человека. Власти и МЧС предупреждают о высокой лавинной опасности и риске повторных обрушений, призывая не находиться под карнизами зданий и воздержаться от самостоятельной очистки крыш.

Сильные снегопады осложнили логистику и снабжение: в ряде магазинов отмечаются перебои с поставками, многие учреждения и предприятия переведены на дистанционный режим работы, занятия в школах временно приостановлены.

Синоптики отмечают, что регион переживает одну из самых суровых зим за последние годы. Неблагоприятные погодные условия сохраняются, и полная ликвидация последствий циклона может занять значительное время.