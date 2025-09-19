На Камчатке снова произошло мощное землетрясение

На Камчатке сегодня ночью снова произошло мощное землетрясение. В 128 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,8. Его зафиксировала Геологическая служба США. Очаг располагался на глубине 10 километров. Американские метеорологи предупредили об угрозе цунами.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о приведении всех служб в режим повышенной готовности и уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7,2.

«Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова», — добавил он.

На текущий момент информация о повреждениях пока не поступала. Спасатели приступили к оперативному обследованию социальных учреждений и жилых домов.

Напомним, землетрясение магнитудой около 8,7 зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки 30 июля в 11.24 по местному времени (5.24 по Бишкеку). Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Вода перед цунами отступила от берегов.