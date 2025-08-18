12:26
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Землетрясение на Камчатке. Блогер рассказал, как кыргызстанцы спасали детей

Российский блогер Юрий Подоляка посетил Камчатку и поделился в своем Telegram-канале впечатлениями о принятых мерах по ликвидации последствий мощного землетрясения.

По его словам, единственное, что напоминает об этом событии, – местами неубранный вынесенный морем мусор.

пресс-службы МЧС России
Фото пресс-службы МЧС России. Оценка состояния зданий после землетрясения

Юрий Подоляка также рассказал историю, которую услышал в Северо-Курильске. По словам автора поста, работавшие на стройке трудовые мигранты из Кыргызстана в первые минуты цунами бросились помогать с эвакуацией детей из местного детсада на возвышенность.

«И вдобавок хочу рассказать историю, которую успел краем уха услышать о ребятах киргизах (рабочих, работающих на стройке), которые в первые минуты опасности бросились на помощь и помогали быстро эвакуировать местных детишек из детского сада на возвышенность», — написал он.

Отметим, что, по данным управления МВД РФ по Камчатскому краю на 2022 год, среди поставленных на миграционный учет трудовых мигрантов числилось 3 тысячи 355 граждан Кыргызстана.

Напомним, землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки 30 июля в 11.24 по местному времени (5.24 по Бишкеку). Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Вода перед цунами отступила от берегов.

Затем на Камчатке впервые за последние 520-600 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова. Он выбросил пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339971/
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение
В Московской области России тестируют мобильное приложение «Амина» для мигрантов
Вернуть на родину 15 детей и 19 граждан помогло посольство Кыргызстана в России
В Кыргызстане произошло землетрясение
Более 220 тысяч административных протоколов составлено в РФ на кыргызстанцев
В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов
В России с 1 сентября вводятся новые пошлины за миграционные услуги
В России в местах лишения свободы содержатся 1 тысяча 347 граждан Кыргызстана
Разрушены дома. В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1
На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в&nbsp;Бишкеке Реконструкцию Большого Чуйского канала начнут в Бишкеке
Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в&nbsp;Центральной Азии исчезнет жизнь Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь
Бизнес
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
18 августа, понедельник
12:25
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырб...
12:10
Кыргызстанец Адилет Акылбеков вышел в финал чемпионата мира по борьбе
12:05
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до сентября
12:00
Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
11:46
В семь раз выросли поставки ягод из Кыргызстана в Кировскую область России