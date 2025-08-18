Землетрясение на Камчатке. Блогер рассказал, как кыргызстанцы спасали детей

Российский блогер Юрий Подоляка посетил Камчатку и поделился в своем Telegram-канале впечатлениями о принятых мерах по ликвидации последствий мощного землетрясения.

По его словам, единственное, что напоминает об этом событии, – местами неубранный вынесенный морем мусор.

Фото пресс-службы МЧС России. Оценка состояния зданий после землетрясения

Юрий Подоляка также рассказал историю, которую услышал в Северо-Курильске. По словам автора поста, работавшие на стройке трудовые мигранты из Кыргызстана в первые минуты цунами бросились помогать с эвакуацией детей из местного детсада на возвышенность.

«И вдобавок хочу рассказать историю, которую успел краем уха услышать о ребятах киргизах (рабочих, работающих на стройке), которые в первые минуты опасности бросились на помощь и помогали быстро эвакуировать местных детишек из детского сада на возвышенность», — написал он.

Отметим, что, по данным управления МВД РФ по Камчатскому краю на 2022 год, среди поставленных на миграционный учет трудовых мигрантов числилось 3 тысячи 355 граждан Кыргызстана.

Напомним, землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки 30 июля в 11.24 по местному времени (5.24 по Бишкеку). Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Вода перед цунами отступила от берегов.

Затем на Камчатке впервые за последние 520-600 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова. Он выбросил пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.