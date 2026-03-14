Гибель замглавы службы судоисполнителей не связана с работой. Что было в записке

По факту гибели заместителя начальника Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана Кубанычбека Капалова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 13 марта 2026 года в Ленинское РУВД Бишкека поступило сообщение об обнаружении тела К.Капалова в легковом автомобиле с огнестрельным ранением.

«По данному факту 14 марта 2026 года возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в службе.

По предварительным данным, произошедшее не связано с профессиональной деятельностью К.Капалова. Также начато служебное расследование, в рамках которого проводится проверка для объективного установления всех обстоятельств случившегося.

В ведомстве призвали представителей общественности и СМИ воздержаться от преждевременных выводов и дождаться завершения следствия и официальных результатов расследования.

Ранее ряд СМИ опубликовали предположительно предсмертную записку, оставленную Кубанычбеком Капаловым. В ней он поблагодарил супругу за поддержку и воспитание четверых детей.

«Ты всегда была рядом — в горе и радости. Ты сильная женщина, даешь детям достойное воспитание. Продолжай в том же духе. Я благодарен Богу, что встретил тебя, ты сделала меня счастливым», — говорится в записке.

Также он попросил старшего сына быть опорой матери, призвал детей быть дружными и попросил прощения у брата и сестры.