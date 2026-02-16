«Я из милиции». В городе Ош задержан лжесотрудник, вымогавший деньги

В Оше задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве и грабеже под видом сотрудника милиции. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления внутренних дел.

По данным следствия, сотрудники отдела уголовного розыска УВД города Оша в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали гражданина, который представлялся сотрудником милиции и требовал у жителей деньги, угрожая арестом.

Так, 2 февраля 2026 года около 20.00 временный житель Оша был приглашен по телефону к гостинице «Делюкс». На месте неизвестный, представившись сотрудником подразделения «Нрав» УВД города Оша, не предъявив служебного удостоверения, потребовал 15 тысяч сомов. Он пригрозил мужчине арестом на 3–5 суток и, оказывая психологическое давление, получил указанную сумму. Кроме того, подозреваемый потребовал передавать ему по 10 тысяч сомов еженедельно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 части 2 пункту 2 (вымогательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Еще один аналогичный случай произошел в ночь с 31 января на 1 февраля около 00.16 на улице А.Шакирова в Оше. Подозреваемый, представившись Русланом и сотрудником милиции, потребовал у гражданина А. уулу Ж., 1990 года рождения, 20 тысяч сомов, угрожая задержанием. Несмотря на отсутствие денег у потерпевшего, злоумышленник вырвал у него кошелек и открыто похитил 7 тысяч 700 сомов, потребовав дополнительно «найти» недостающую сумму.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 206 части 3 пункту 3 (грабеж) УК КР.

В результате проведенных мероприятий задержан житель Кара-Суйского района Ошской области, 1993 года рождения, ранее неоднократно судимый. Он водворен в изолятор временного содержания УВД города Оша. По предварительным данным, преступления совершались путем запугивания граждан под предлогом принадлежности к правоохранительным органам.

Следствие продолжается.

УВД Оша призывает граждан быть бдительными. В случае если неизвестные лица представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют денежные средства необходимо требовать предъявления служебного удостоверения и незамедлительно обращаться по номеру 102.