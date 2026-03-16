В одном из районов Бишкека 17 марта не будет холодной воды

В одном из районов Бишкека 17 марта с 9.00 до 16.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.



Район отключения ограничен следующими улицами:

проспект Чингиза Айтматова 93/1; 93/2; 93/3; 93/4; 93/5; 93/6;

улица Токтоналиева 139/3; 157; 153; 153/3; 155;

улица Толомуша Океева 39/3; 39/4; 39/8; 39/7; 39/6.

Отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Аэропорт».

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.