Вместо визы два онлайн-кредита. В Баткене задержали обвиняемую в мошенничестве

В городе Сулюкта Баткенской области задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве на сумму 100 тысяч сомов под предлогом оформления визы в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе УВД области.

Фото пресс-службы УВД Баткенской области. Подозреваемая

Позже выяснилось, что через мобильный банкинг на имя пострадавшей оформили два онлайн-кредита по 50 тысяч сомов каждый.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что деньги перевели на банковский счет гражданки К.Х. Подозреваемую задержали на рабочем месте в одном из кафе в местности Чычкан-Сай Джалал-Абадской области и доставили в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и дачи юридической оценки действиям задержанной.