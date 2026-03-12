Атака на Иран. В элитном районе Дубая беспилотник врезался в Dubai Creek Harbour

С 28 февраля США и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции и атакует объекты в Израиле. Ударам также подверглись американские авиабазы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убиты верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается.

Фото Reuters. «Хезболла» начала военную операцию против Израиля и США

Накануне «Хезболла» начала военную операцию против Израиля и Соединенных Штатов. Более 100 ракет запущены по северу Израиля вечером.

Мощные взрывы гремят в Верхней Галилее, на Голанских высотах, в Кирьят-Шмоне и Хайфе. На данный момент известно минимум об одном раненом.

«Железный купол» пытается отразить массированную атаку. Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Местные СМИ утверждают, что это самая мощная атака со стороны «Хезболлы».

Посольство Ирана в Лондоне опубликовало карикатуру, в которой показано, что атаки США на Иран были попыткой прикрыть скандал по так называемым файлам Эпштейна.

Пресс-служба КСИР заявила, что совместно с Силами исламского сопротивления с запуском ракет «Кадр», «Эмад», «Хайбаршкан» и «Фаттах» проведена атака по 50 целям в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и на американских базах в регионе, таких как «Аль-Азрак» и «Аль-Хардж».

Жители Израиля получают предупреждения и уходят в укрытия во время мощных ракетных ударов Ирана.

Единственным способом положить конец войне будут признание прав Ирана и выплата репараций, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

«В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий против будущей агрессии», — сказал он.

Фото СМИ. Дворцовый комплекс «Чехель-сотун» в Исфахане поврежден ракетными ударами

Тегеран инициирует судебное разбирательство из-за повреждения дворца «Чехель-сотун» в Исфахане. Он признан объектом культурного наследия. Власти расценивают удар как прямое посягательство на историческое достояние государства. Сразу после завершения подготовки экспертных отчетов Иран намерен подать официальную жалобу и инициировать международное судебное преследование виновных.

На жилое здание в районе Dubai Creek Harbour упал иранский беспилотник, сообщили власти Дубая. Жильцов эвакуировали, спасатели локализовали пожар, возникший в здании. Все жители находятся в безопасности, пострадавших нет.

В районе старого аэропорта Абу-Даби произошел пожар после падения обломков БПЛА. По данным властей, возгорание возникло после успешного перехвата цели системами ПВО. Возгорание удалось быстро локализовать, в результате инцидента никто не пострадал.

Иран мог планировать атаку на Калифорнию дронами, сообщает ABC News.

«Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран мог планировать внезапную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с неустановленного судна у побережья США, в частности, против неуточненных целей в Калифорнии, если страна нанесет удары по Ирану», — приводит телеканал уведомление ФБР.

В Иране «практически не осталось целей для ударов», заявил американский лидер в разговоре с Axios. Поэтому война закончится «скоро», сказал Дональд Трамп.

«Там осталось по мелочи... Когда я захочу, чтобы это закончилось, тогда это и закончится», — цитирует издание его слова.