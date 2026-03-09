15:49
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 17 декабря 2025 года в ОВД Кеминского района с заявлением обратилась гражданка Б.Н., 1988 года рождения. В своем заявлении она сообщила, что ее знакомый Э. 27 мая 2025 года попросил оформить на ее имя кредит в банке «Салым-Финанс» в размере 150 тысяч сомов.

По словам заявительницы, подозреваемый обманным путем получил указанную сумму и обещал полностью ее вернуть, однако до настоящего времени не выполнил своих обязательств и скрывается.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

7 марта 2026 года в ОВД Кеминского района с заявлением обратилась гражданка Э.Ж., 1998 года рождения. В своем заявлении она сообщила, что 25 мая 2025 года гражданин Ж.Э. оценил ее автомашину марки «КамАз» с прицепом в 750 тысяч сомов.

По словам заявительницы, из указанной суммы подозреваемый выплатил только 180 тысяч сомов, оставшуюся часть денег обещал вернуть, но обязательства не исполнил и до настоящего времени скрывается.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был задержан подозреваемый в совершении данных преступлений — Ж.Э., 1988 года рождения. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Проверяется возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Если вы пострадали от действий задержанного гражданина, просим обратиться в ОВД Кеминского района лично или по телефонам: 0701886295, 0312616841.
