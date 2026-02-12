12:01
Происшествия

Шантаж на 5 миллионов: в Бишкеке задержана подозреваемая в вымогательстве

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

Сотрудники УВД Октябрьского района задержали подозреваемую в вымогательстве крупной суммы денег. По данным следствия, она оказывала давление на мужчину, требуя миллионы. Об этом сообщила пресс-служба районной милиции.

В следственную службу УВД с письменным заявлением обратился гражданин М.А. Он попросил принять законные меры в отношении девушки по имени А. Она, по словам М.А., с января вымогала у него 5 миллионов сомов. Заявитель сообщил, что подозреваемая угрожала применением насилия, лишением свободы и оказывала иное психологическое давление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась гражданка К.А., 2007 года рождения. Девушка задержана при незаконном получении денежных средств в размере 300 тысяч сомов.

После задержания она водворена в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.
