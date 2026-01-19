11:45
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Происшествия

В Кыргызстан не допустили 11 тонн колбасных изделий из России

На пограничном ветеринарном контрольном пункте «Ак-Тилек» Чуйской области при попытке незаконного ввоза из России на территорию Кыргызстана выявлено и возвращено 11 тысяч 720 килограммов колбасных изделий. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, проверку провели инспекторы ПВКП, в ходе которой установили несоблюдение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.
 
По данному факту в установленном порядке оформлены соответствующие акты, и ввоз груза на территорию КР запрещен. В результате через пункт пропуска «Ак-Тилек» он возвращен в РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358347/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Обострение или угроза? Как страны ЦА отреагировали на слова Соловьева
Россия отказала в переводе на родину 144 осужденных граждан Кыргызстана
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе
Депутат Олий Мажлиса обратился к гражданам Узбекистана с призывом покинуть РФ
Это максимум. В России в 2025 году объявили нежелательными 95 организаций
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
Россия и Кыргызстан обсудили нарушения при поставках рыбной продукции
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызстан
Популярные новости
Морозы до&nbsp;&minus;28&nbsp;градусов и&nbsp;гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Медерова столкнулись автобусы В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
Пять метров снега и&nbsp;парализованный город: что происходит на&nbsp;Камчатке Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке
Учителя, избившего школьника в&nbsp;Бишкеке, доставили в&nbsp;милицию Учителя, избившего школьника в Бишкеке, доставили в милицию
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
11:36
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема...
11:32
Легализовать мотоциклы и упорядочить эвакуацию машин предлагает Дастан Бекешев
11:26
В Кыргызстане на рынке труда свободно более 5,5 тысячи рабочих мест
11:21
Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
11:02
Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность