В Кыргызстан не допустили 11 тонн колбасных изделий из России

На пограничном ветеринарном контрольном пункте «Ак-Тилек» Чуйской области при попытке незаконного ввоза из России на территорию Кыргызстана выявлено и возвращено 11 тысяч 720 килограммов колбасных изделий. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, проверку провели инспекторы ПВКП, в ходе которой установили несоблюдение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.



По данному факту в установленном порядке оформлены соответствующие акты, и ввоз груза на территорию КР запрещен. В результате через пункт пропуска «Ак-Тилек» он возвращен в РФ.