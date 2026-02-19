В Чуйской области задержан подозреваемый в краже денег крестьянского хозяйства

В Чуйской области в ходе рейдов «Бандит» и «Арсенал» задержан подозреваемый в краже, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 24 января 2026 года в ОВД Московского района с заявлением обратился гражданин Т.Е., 1996 года рождения, директор крестьянского хозяйства К.К., расположенного в селе Сретенка Московского района. Он просил принять меры в отношении гражданина К.Д., который 24 января 2026 года примерно в 15.00 незаконно проник в помещение бухгалтерии через окно, похитил денежные средства в размере 425 тысяч сомов и скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения на территории Чуйской области рейдовых мероприятий «Бандит» и «Арсенал» сотрудниками милиции было установлено местонахождение подозреваемого К.Д., 1980 года рождения. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

При задержании у подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет. Назначены соответствующие экспертизы.



