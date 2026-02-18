Председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова прокомментировала 24.kg задержание нефролога Насиры Бейшебаевой.

«Со слов коллег, у девочки выявлена генетическая предрасположенность к тромбофилии, она перенесла COVID-19. Поступила в больницу с отеками типа анасарки, нефротическим синдромом осенью 2024 года. Это достаточно грозное заболевание. Случай был изначально сложным, картина стерта, симптомы непонятные, не поддающиеся коррекции. Поэтому неоднократно проводились консилиумы, когда собирались лучшие специалисты учреждений третичного уровня НЦОМиД и Нацгоспиталя. Назначалось комплексное лечение. Однако, после того как ситуация стала ухудшаться, врачи сказали — все идет к тому, что нужно ампутировать конечность. Мать девочки наотрез отказалась от ампутации, они полетели в Турцию, где ногу все-таки ампутировали. После этого мать стала жаловаться в различные инстанции, потому что расходы семьи действительно были большими. Но это не значит, что виноваты врачи», — сказала она.

Пресс-служба института омбудсмена в сентябре 2025-го сообщала, что к Джамиле Джаманбаевой обратилась жительница Бишкека С.З. с просьбой защитить права ее несовершеннолетней дочери и помочь привлечь к ответственности медицинских работников.

По словам женщины, именно по вине врачей ее 14-летняя дочь получила инвалидность.

Сегодня стало известно, что нефролога Насиру Бейшебаеву задержали. Коллектив Национального центра охраны материнства и детства обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой провести объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение сложившейся ситуации с соблюдением всех норм законодательства.