Происшествия

Серия обысков в Ак-Суйском районе: изъяты наркотики

В Ак-Суу  возбуждено уголовное дело по статье 283 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, 12 февраля 2026 года сотрудники Ак-Суу РОВД совместно с Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Иссык-Кульской области провели ряд неотложных обысков на территории Ак-Суйского района.

В ходе оперативных мероприятий:

  • в доме жителя села Токтогул Т.А., 1980 года рождения, обнаружено вещество с характерным запахом дикорастущей конопли весом 18 граммов;
  • у другого жителя этого же села А.А., 1982 года рождения, изъято аналогичное вещество весом 28 граммов;
  • в селе Ичке-Жергез в доме гражданина К.Б., 1993 года рождения, найдено вещество с характерным запахом конопли общим весом 1 килограмм 200 граммов.

Все изъятые вещества упакованы и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Назначена судебно-химическая экспертиза.

Следственные действия продолжаются.
