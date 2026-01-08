Министерство культуры Кыргызстана разрабатывает законопроект о блогерах

В Кыргызстане разрабатывают законопроект о блогерах. Об этом журналистам сообщил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

По его словам, ранее был принят закон о средствах массовой информации, а сейчас начата разработка закона о блогерах.

«Мы должны определить, кто такой блогер. У блогеров есть свои подписчики, есть своя аудитория, на которую они влияют, и мы должны определить, кто такой блогер. Да, естественно, он не будет относиться к СМИ, но у него есть определенное влияние на людей, и он, распространяя какую-либо информацию, тоже должен нести ответственность», — пояснил чиновник.

Он привел в пример госслужащего и медийную личность, которые ведут свои блоги.

«Есть блогер, который просто госслужащий, у него есть определенная аудитория, допустим, 5 тысяч или 10 тысяч подписчиков. Он просто информирует их, то есть распространяет официальную информацию. А есть блогеры с 50-100 тысячами подписчиков, у некоторых даже миллион и больше, они занимаются предпринимательством, рекламируют ту или иную продукцию. Это тоже является предпринимательской деятельностью. Поэтому мы сейчас должны определить и сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы», — сказал глава Минкультуры и добавил, что проект закона будет готов в течение 2026 года.