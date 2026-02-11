Проиграл деньги. Задержан мужчина, продавший чужой скот на 3,7 миллиона сомов

В Чуйской области задержан гражданин по подозрению в присвоении и растрате вверенного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

В милицию Аламединского района с заявлением обратился представитель фермерского крестьянского хозяйства. Он сообщил, что гражданин Ж.Э., 1998 года рождения, работавший в хозяйстве скотником, в октябре 2025 года взял на себя обязательство содержать и пасти 50 голов телят до апреля 2026 года.

«Однако в январе 2026 года он самовольно продал скот, а вырученные денежные средства проиграл в азартных онлайн-играх. Сумма причиненного материального ущерба составила 3 миллиона 700 тысяч сомов», — сообщили в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 («Присвоение и растрата вверенного имущества») УК КР. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.