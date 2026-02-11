В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в убийстве одноклассника

В Панфиловском районе Чуйской области задержаны двое граждан по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщили в милиции.

По данным ГУВД региона, 8 февраля в 3.56 из районной больницы поступило сообщение о том, что в селе Панфиловка во время драки мужчина получил огнестрельное ранение и скончался. На место сразу выехала следственно-оперативная группа.

Во дворе одного из домов, в салоне автомобиля KIA K5, найдено тело гражданина О.Ж., 1993 года рождения, без признаков жизни. Осмотр установил огнестрельное ранение в области живота и травмы лица.

В сеновале дома оперативники обнаружили гладкоствольный обрез ружья ИЖ 16-го калибра с патроном в патроннике, а также стреляную гильзу того же калибра.

Уголовное дело возбуждено по статье 122 «Убийство» УК КР.

Следствие установило, что потерпевший, а также граждане А.Н. и О.А. были одноклассниками. Во время совместного употребления алкоголя между О.Ж. и А.Н. возник конфликт, после чего последний выстрелил из ружья, принадлежащего хозяину дома О.А. От полученного ранения мужчина скончался.

Подозреваемые А.Н., 1993 года рождения, и О.А., 1991 года рождения, задержаны в порядке статьи 96 УПК КР и водворены в ИВС. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Расследование продолжается.