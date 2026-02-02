По делу о вымогательстве 7 миллионов сомов задержаны три человека

Сотрудники милиции пресекли деятельность группы лиц, причастных к вымогательству в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД,

По ее данным, в милицию с письменным заявлением обратился гражданин Ж.З.. Он сообщил, что неизвестные, представившиеся как Хамза и Али, под предлогом якобы имевшихся долговых обязательств его покойного сына требовали у него 7 миллионов сомов. В случае отказа заявителю угрожали применением насилия.

По данному факту следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по статье 208 УК вымогательство.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска совместно со следственной службой МВД, при получении части требуемых денежных средств были задержаны К.Н., 2005 года рождения, и Т.Х., 2001 года рождения.

Позднее был установлен и задержан третий участник — Ж.А., 1986 года рождения, которая, по данным следствия, являлась организатором преступления. По месту ее проживания проведен обыск. Также изъято транспортное средство, использовавшееся участниками преступной группы, автомобиль помещен на штрафную стоянку.

Все задержанные доставлены в следственную службу и водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Следствием установлено, что Ж.А. на протяжении нескольких лет была знакома с потерпевшим, располагала сведениями о его имущественном положении и семейных обстоятельствах. Воспользовавшись гибелью сына заявителя, она организовала и скоординировала действия по вымогательству, привлекая к преступлению других лиц.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным фактам.

Следствие продолжается.