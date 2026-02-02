18:49
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Происшествия

По делу о вымогательстве 7 миллионов сомов задержаны три человека

Сотрудники милиции пресекли деятельность группы лиц, причастных к вымогательству в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД,  

По ее данным, в милицию с письменным заявлением обратился гражданин Ж.З.. Он сообщил, что неизвестные, представившиеся как Хамза и Али, под предлогом якобы имевшихся долговых обязательств его покойного сына требовали у него 7 миллионов сомов. В случае отказа заявителю угрожали применением насилия.

По данному факту следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по статье 208 УК вымогательство. 

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска совместно со следственной службой МВД, при получении части требуемых денежных средств были задержаны К.Н., 2005 года рождения, и Т.Х., 2001 года рождения.

Позднее был установлен и задержан третий участник — Ж.А., 1986 года рождения, которая, по данным следствия, являлась организатором преступления. По месту ее проживания проведен обыск. Также изъято транспортное средство, использовавшееся участниками преступной группы, автомобиль помещен на штрафную стоянку.

Все задержанные доставлены в следственную службу и водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Следствием установлено, что Ж.А. на протяжении нескольких лет была знакома с потерпевшим, располагала сведениями о его имущественном положении и семейных обстоятельствах. Воспользовавшись гибелью сына заявителя, она организовала и скоординировала действия по вымогательству, привлекая к преступлению других лиц.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным фактам.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360263/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан подозреваемый в вымогательстве
Шестеро в Кызыл-Кие похитили парня и вымогали деньги, угрожая ножом
Группу парней, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Бишкеке
Экс-начальника ИВС ОВД Иссык-Кульского района обвинили в пытках и вымогательстве
В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве
Сговор заявительницы и участкового. ГКНБ задержал подозреваемых в вымогательстве
Крупного ростовщика и владельца сети ломбардов задержали в Бишкеке
Следователь ОВД Жайылского района задержан за вымогательство 150 тысяч сомов
За вымогательство 300 тысяч сомов задержали сотрудников УВД Ошской области
Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в&nbsp;горах ожидается сход лавин В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
В&nbsp;Бишкеке машина ехала со&nbsp;скоростью 120 километров в&nbsp;час. Ее&nbsp;водитель задержан В Бишкеке машина ехала со скоростью 120 километров в час. Ее водитель задержан
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
18:43
В Оше открыли роддом после капремонта В Оше открыли роддом после капремонта
18:40
Служба судебных исполнителей взыскала свыше одного миллиона сомов в пользу ГНС
18:20
По делу о вымогательстве 7 миллионов сомов задержаны три человека
18:07
В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов алиментов
18:05
Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы