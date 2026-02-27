19:04
Происшествия

В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера

ГКНБ КР сообщил о задержании двух должностных лиц УВД Первомайского района Бишкека, подозреваемых в вымогательстве крупной взятки.

По данным спецслужбы, заместитель начальника УВД Первомайского района А.Н.А. и начальник ОУР А.И.А., действуя по предварительному сговору, инициировали уголовное преследование в отношении гражданина А.М.М. После этого через посредника — юридического представителя К.А.Т. — они потребовали у сына фигуранта М.У.М. $30 тысяч за прекращение дела.

Часть суммы — $20 тысяч — была передана посреднику и оставлена в одном из обменных пунктов Бишкека для последующей передачи милицейским руководителям.

В ходе очных ставок и следственных действий оба высокопоставленных сотрудника УВД были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ. Сейчас следствие устанавливает других причастных к коррупционной схеме лиц.

ГКНБ подчеркивает: работа по очищению силовых структур от коррупции продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363926/
просмотров: 735
