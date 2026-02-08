13:39
Происшествия

В Москве задержали сотрудников полиции, которые помогали нелегальным мигрантам

В Москве задержали сотрудников полиции, которые помогали нелегальным мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Черемушкинский районный суд Москвы вынес рещение об аресте трех из пятерых полицейских, которых обвинили в получении взяток за организацию незаконной миграции.  

По версии следствия, с января 2023 года по октябрь 2025-го подозреваемые, в число которых входили семеро человек, включая пятерых полицейских, работали в Юго-Западном административном округе столицы и за деньги организовали нелегальную миграцию более 2 тысяч иностранцев. Они получали фиктивные учебные визы.

С февраля по июль прошлого года соучастники исключили из реестра контролируемых лиц не менее 1,5 тысячи мигрантов, которые впоследствии получили фиктивные документы с ложными сведениями о принимающей стороне. После этого иностранцев внесли в базу данных, чем легализовали их пребывание. За ускорение процедуры выдачи российского паспорта начальник отдела по вопросам миграции получила отдельную взятку.

«Также установлено, что не позднее декабря 2025 года инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции обеспечили беспрепятственное прохождение одной из образовательных организаций проверочных мероприятий по подтверждению факта обучения иностранных граждан за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении Следственного комитета России.
