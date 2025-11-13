Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах

В Государственную думу России внесли законопроект о расширении «оснований для предоставления сведений, составляющих медицинскую тайну, органам внутренних дел в отношении иностранных граждан». Об этом сообщило информагенство ТАСС.

Согласно документу, предлагается дать Министерству внутренних дел России возможность получать данные о мигрантах, обращающихся за бесплатной медпомощью, но не имеющих действительного медицинского полиса.

В пояснительной записке указано: несмотря на необходимость наличия медицинского полиса для въезда в РФ, иностранцы обходят это ограничение. А на территории России нелегалы спокойно лечатся, поскольку документ для неотложной или экстренной помощи не требуется. В вышеупомянутые категории входит в том числе и родовспоможение, что «несправедливо по отношению к нашим согражданам», отмечают авторы законопроекта.

Помимо этого, парламентарии считают, что мигранты так создают излишнюю нагрузку на систему здравоохранения, которая финансируется за счет бюджета.

По официальным данным, суммарно иностранцы не доплачивают в бюджет около 500 миллиардов рублей.