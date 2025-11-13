09:46
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Общество

Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах

В Государственную думу России внесли законопроект о расширении «оснований для предоставления сведений, составляющих медицинскую тайну, органам внутренних дел в отношении иностранных граждан». Об этом сообщило информагенство ТАСС.

Согласно документу, предлагается дать Министерству внутренних дел России возможность получать данные о мигрантах, обращающихся за бесплатной медпомощью, но не имеющих действительного медицинского полиса. 

В пояснительной записке указано: несмотря на необходимость наличия медицинского полиса для въезда в РФ, иностранцы обходят это ограничение. А на территории России нелегалы спокойно лечатся, поскольку документ для неотложной или экстренной помощи не требуется. В вышеупомянутые категории входит в том числе и родовспоможение, что «несправедливо по отношению к нашим согражданам», отмечают авторы законопроекта.

Помимо этого, парламентарии считают, что мигранты так создают излишнюю нагрузку на систему здравоохранения, которая финансируется за счет бюджета.

По официальным данным, суммарно иностранцы не доплачивают в бюджет около 500 миллиардов рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350693/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
«Миссия Добро» снова в Кыргызстане — обучают врачей
РФ передает Кыргызстану 651 тысячу учебников по русскому языку
Архитектура с душой: Амир Идиатулин о том, как города становятся живыми
Адылбек Касымалиев: Кыргызско-российские отношения укрепляются поступательно
Против компаний детского блогера России Влада А4 подали иски на 386 тысяч рублей
Российские генетики заявляют, что миграция меняет популяционный состав Москвы
МИД перенаправил вопрос о возможном запрете въезда депутатам в РФ в Погранслужбу
Вернувшимся из-за границы россиянам хотят на сутки блокировать сим-карты
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
Мошенничество: 21-летний уроженец Кыргызстана пойдет под суд в России
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
13 ноября, четверг
09:46
Санкции. В мировом океане на танкерах скопился один миллиард баррелей нефти Санкции. В мировом океане на танкерах скопился один мил...
09:40
Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах
09:37
Канада ввела санкции против одного из кыргызстанских банков
09:25
ЦИК аккредитовала 170 международных наблюдателей на выборы депутатов парламента
09:21
Сом вновь подешевел ко всем основным валютам. Курс на 13 ноября