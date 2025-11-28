В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной легализации 11 тысяч мигрантов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из полиции Центрального района задержали шестерых по делу о незаконной миграции. Конвейер по легализации иностранных специалистов организовали с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).

По версии следствия, подозреваемые помогали незаконно получить патенты гостям из-за границы, в том числе с использованием ИТТ. Это первое в регионе задержание преступной группы, занимающейся массовой легализацией с использованием подобных механизмов.

Мигрантам готовили пакет документов, свидетельствующий об их трудоустройстве в фирмы, которые фактически не вели никакой деятельности. Подложные бумаги поступали в отдел по вопросам трудовой миграции и были полезны для продления сроков трудовых патентов и временного пребывания. По предварительным данным, за последние пару лет фигуранты уголовного дела помогли более чем 11 тысячам нелегалов.

Патенты, срок действия которых обеспечили подобным способом, будут аннулированы. В перспективе иностранных специалистов, сообщивших о трудоустройстве в липовые фирмы, ожидает выдворение из России с последующим запретом на въезд в страну.