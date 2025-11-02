Итоги рейда «Нелегал» в России: из Подмосковья выдворят 4,3 тысячи мигрантов

Из Подмосковья выдворят 4,3 тысячи нелегальных мигрантов. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото скриншота с видеозаписи

По ее данным, за нарушение режима пребывания в РФ составлено более 10 тысяч административных протоколов. Судебные органы вынесли более 4,3 тысячи решений «об административном выдворении иностранных граждан» за пределы РФ.

Татьяна Петрова отметила, что на территории Московской области в период с 13 по 22 октября прошел второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», целью которой было выявление преступлений и административных правонарушений в сфере миграции, противодействие незаконной миграции.

Пресечено 15 тысяч 705 административных правонарушений, за незаконное осуществление трудовой деятельности составили более 2,1 тысячи административных протоколов.

Возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждено 29 дел. По иным совершенным мигрантами преступлениям — 24.