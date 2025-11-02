15:13
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Происшествия

Итоги рейда «Нелегал» в России: из Подмосковья выдворят 4,3 тысячи мигрантов

Из Подмосковья выдворят 4,3 тысячи нелегальных мигрантов. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

скриншота с видеозаписи
Фото скриншота с видеозаписи

По ее данным, за нарушение режима пребывания в РФ составлено более 10 тысяч административных протоколов. Судебные органы вынесли более 4,3 тысячи решений «об административном выдворении иностранных граждан» за пределы РФ.

Татьяна Петрова отметила, что на территории Московской области в период с 13 по 22 октября прошел второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», целью которой было выявление преступлений и административных правонарушений в сфере миграции, противодействие незаконной миграции.

Пресечено 15 тысяч 705 административных правонарушений, за незаконное осуществление трудовой деятельности составили более 2,1 тысячи административных протоколов.

Возбуждено 748 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждено 29 дел. По иным совершенным мигрантами преступлениям — 24.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349422/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Канал незаконной миграции более 3 тысяч нелегалов пресекли в Москве
Беспилотники, облавы, рейды. В РФ проходит второй этап операции «Нелегал-2025»
С начала года из Ленинградской области РФ выдворили почти 2 тысячи мигрантов
Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году
США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Более 3 миллионов человек вышли на митинг против мигрантов в Лондоне
Число граждан КР, находящихся в РФ с нарушениями, снизилось на 5 тысяч
Из реестра контролируемых лиц РФ исключено 98 тысяч 670 кыргызстанцев — МИД
Сегодня последний день легализации мигрантов в России, напомнили в МВД РФ
В США волонтерам и гуманитарным фондам запретили помогать нелегальным мигрантам
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
В&nbsp;одной из&nbsp;частных школ Бишкека произошло массовое отравление В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
2 ноября, воскресенье
15:00
Иссык-Куль и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей читателей 24.kg Иссык-Куль и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей ч...
14:33
Итоги рейда «Нелегал» в России: из Подмосковья выдворят 4,3 тысячи мигрантов
14:05
Дональд Трамп пригрозил «уничтожить исламистов» в Нигерии
13:30
Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильской фирме через даркнет
13:24
Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров