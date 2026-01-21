09:13
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Происшествия

В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек

В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек. По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, 20 января в милицию поступило сообщение о том, что на пустыре возле села Спартак сгорела иномарка.

из соцсетей
Фото из соцсетей

На место ЧП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в салоне автомашины обнаружены два тела — на переднем сиденье водителя, на заднем пассажирки.

Милиция установила личности погибших. Ими оказались местные жители: Э.О., 2000 года рождения, и С.Т., 2010 года рождения — ученица школы в селе Спартак.

В ГУВД региона проинформировали, что, согласно собранной информации, установлено: Э.О. купил иномарку 11 января и, обнаружив неисправность, обратился к специалистам. Механик указал ему на очень плохое состояние авто и высокую степень риска его эксплуатации.

Следственная проверка продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358636/
просмотров: 613
Версия для печати
Материалы по теме
Обрушение моста в Нарыне: милиция нашла тело водителя упавшего в реку грузовика
В Пакистане нашли тело мужчины, пропавшего 28 лет назад
Найдено тело мальчика, упавшего в реку в селе Дмитриевка
В пруду парка «Адинай» в Бишкеке утонул мужчина
Сели в Оше. Тело 39-летней женщины нашли в реке возле Андижана
Сели в Оше. Тела двух сестер нашли в Узбекистане
Сели в Оше. В реке Ак-Бууре нашли тело женщины
Сели в Оше: найдено тело семилетнего ребенка
Сели в Ноокате. Число погибших достигло десяти человек
В городе Ош полностью сгорел ресторан «Алтын»
Популярные новости
Разжигание межнациональной розни в&nbsp;соцсетях. Кыргызстанца вызвали в&nbsp;ГКНБ Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
Пять метров снега и&nbsp;парализованный город: что происходит на&nbsp;Камчатке Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Медерова столкнулись автобусы В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
08:54
Объем торговли Китая со странами Центральной Азии вырос на 12 процентов Объем торговли Китая со странами Центральной Азии вырос...
08:35
Допуск брокеров к участию в торгах на биржах стран ЕАЭС оформят документом
08:19
В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек
08:12
Звание «Заслуженный тренер» получили три наставника по художественной гимнастике
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 января, вторник
23:40
Компания Маска первая в мире преодолела порог в 1 гигаватт вычислений для ИИ
23:20
Детям из России до 14 лет нужен загранпаспорт, чтобы въехать в Кыргызстан
23:00
Европа хочет байкотировать ЧМ по футболу из-за напряженности вокруг Гренландии
22:55
В Бишкеке милиция проверяет парней, высмеявших в соцсетях кыргызский язык
22:46
Представлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля