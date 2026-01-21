В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек. По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, 20 января в милицию поступило сообщение о том, что на пустыре возле села Спартак сгорела иномарка.

Фото из соцсетей

На место ЧП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в салоне автомашины обнаружены два тела — на переднем сиденье водителя, на заднем пассажирки.

Милиция установила личности погибших. Ими оказались местные жители: Э.О., 2000 года рождения, и С.Т., 2010 года рождения — ученица школы в селе Спартак.

В ГУВД региона проинформировали, что, согласно собранной информации, установлено: Э.О. купил иномарку 11 января и, обнаружив неисправность, обратился к специалистам. Механик указал ему на очень плохое состояние авто и высокую степень риска его эксплуатации.

Следственная проверка продолжается.