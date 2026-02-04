Иранские катера пытались перехватить американский танкер в Ормузском проливе. Инцидент произошел примерно в 30 километрах к северу от Омана 3 февраля, сообщает CBS News.

Фото СМИ. Иранские катера пытались перехватить американский танкер в Ормузском проливе

Согласно заявлению военных США, танкер окружили вооруженные иранские катера, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Они приблизились к нефтяному танкеру Stena Imperative в Ормузском проливе и пригрозили абордажем.

По данным Центрального командования США, эсминец McFaul в скором времени прибыл к месту инцидента и при поддержке американской авиации сопроводил танкер в безопасное место. Судно продолжило движение.

Ормузский пролив — стратегически важный морской коридор, прежде всего из‑за нефти и газа. Через него проходит единственный морской выход из Персидского залива в Индийский океан. В 2024 году через пролив шло около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Это примерно 20 процентов мирового потребления и более четверти всей морской торговли нефтью.