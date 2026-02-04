Начальник КПП «Достук-автодорожный» задержан за системную коррупцию

ГКНБ задержал начальника контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» Пограничной службы по Ошской области по подозрению в системной коррупции. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

По данным ведомства, 2 февраля 2026 года в ходе мероприятий по противодействию коррупционным схемам был задержан сотрудник, обозначенный как А.Н.О.. Следствие установило, что он организовывал искусственные причины для периодических очередей на КПП, после чего через посредников систематически получал денежные вознаграждения за беспрепятственный пропуск иностранных граждан через государственную границу.

Кроме того, по информации ГКНБ, задержанный оказывал покровительство отдельным лицам, связанным с противоправной деятельностью на границе. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ведомство сообщает, что продолжаются активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц, причастных к преступлению. Параллельно ведется работа по созданию условий для комфортного и безопасного пересечения госграницы всеми гражданами.