ГКНБ провел рейд против РЭО «Йакын Инкар»: изъяты экстремистские материалы

Стали известны результаты масштабных обысков, проведенных у членов религиозно-экстремистской организации «Йакын Инкар». Оперативные мероприятия прошли 22 января в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
По информации спецслужбы, обыски проведены по местам проживания 18 участников организации в Иссык-Кульской области. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты религиозные материалы экстремистского содержания, а также мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Все предметы изъяты в установленном порядке и приобщены к материалам дела.
Отмечается, что в ходе профилактических мероприятий фигуранты дела публично отказались от своих радикальных взглядов.
В ГКНБ добавили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются, и будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством.
«Йакын-Инкар» — религиозное течение, признанное экстремистским и запрещенное в КР решением суда. Оно сформировалось в среде движения «Таблиги Джамаат», однако со временем оформилось как отдельная группа с более радикальными установками.
Идеология течения основана на отрицании авторитета официальных религиозных институтов и непризнании фетв Совета улемов, что, по оценкам специалистов, приводит к расколу в мусульманской общине и социальной изоляции его сторонников.