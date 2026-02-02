ГКНБ провел рейд против РЭО «Йакын Инкар»: изъяты экстремистские материалы

Стали известны результаты масштабных обысков, проведенных у членов религиозно-экстремистской организации «Йакын Инкар». Оперативные мероприятия прошли 22 января в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По информации спецслужбы, обыски проведены по местам проживания 18 участников организации в Иссык-Кульской области. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты религиозные материалы экстремистского содержания, а также мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Все предметы изъяты в установленном порядке и приобщены к материалам дела.

Отмечается, что в ходе профилактических мероприятий фигуранты дела публично отказались от своих радикальных взглядов.

В ГКНБ добавили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются, и будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством.