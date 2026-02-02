18:20
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Происшествия

ГКНБ провел рейд против РЭО «Йакын Инкар»: изъяты экстремистские материалы

Стали известны результаты масштабных обысков, проведенных у членов религиозно-экстремистской организации «Йакын Инкар». Оперативные мероприятия прошли 22 января в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме
В КР более 150 последователей «Йакын-Инкара» отказались от идеологии движения

По информации спецслужбы, обыски проведены по местам проживания 18 участников организации в Иссык-Кульской области. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты религиозные материалы экстремистского содержания, а также мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Все предметы изъяты в установленном порядке и приобщены к материалам дела.

Отмечается, что в ходе профилактических мероприятий фигуранты дела публично отказались от своих радикальных взглядов.

В ГКНБ добавили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются, и будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством.

 

«Йакын-Инкар» — религиозное течение, признанное экстремистским и запрещенное в КР решением суда. Оно сформировалось в среде движения «Таблиги Джамаат», однако со временем оформилось как отдельная группа с более радикальными установками.

Идеология течения основана на отрицании авторитета официальных религиозных институтов и непризнании фетв Совета улемов, что, по оценкам специалистов, приводит к расколу в мусульманской общине и социальной изоляции его сторонников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360252/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
В Оше задержали автора публикаций экстремистского содержания
В Казармане задержан автор угроз о терактах в школах и детсадах — ГКНБ
В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве
В Оше задержан участковый милиционер, подозреваемый в «крышевании» иностранцев
Сотрудник мэрии задержан по подозрению в вымогательстве 1 миллиона сомов
ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали
ГКНБ вернул государству 11 гектаров Карагачевой рощи
Сговор заявительницы и участкового. ГКНБ задержал подозреваемых в вымогательстве
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в&nbsp;горах ожидается сход лавин В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
В&nbsp;Бишкеке машина ехала со&nbsp;скоростью 120 километров в&nbsp;час. Ее&nbsp;водитель задержан В Бишкеке машина ехала со скоростью 120 километров в час. Ее водитель задержан
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
18:07
В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов алиментов В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов ал...
18:05
Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
18:04
Инноваторы ШОС. Молодых кыргызстанцев приглашают на конкурс
18:01
Глава кабмина взял под контроль расследование трагического инцидента на Джеруе
17:58
Минэкономики не планирует возвращать оплату за обслуживание в кафе и ресторанах