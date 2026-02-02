18:20
Происшествия

Ночной рейд в Бишкеке: выписаны штрафы за нарушение тишины, клубы под контролем

В Первомайском районе Бишкека прошел рейд, направленный на обеспечение общественного порядка, проверку соблюдения закона о тишине и антитабачных норм в местах массового посещения. Об этом сообщает УВД столицы.

Инспекторы проверили кафе, бары и ночные клубы. По итогам мероприятия районная администрация составила акты в отношении нескольких заведений, среди них ночной клуб «Зира», караоке-клуб «Марвел», кафе «Империя Пиццы» и ночной клуб Club.

Сотрудники УВД оформили 10 административных протоколов за курение в неположенных местах. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч сомов.

Посетителям и персоналу заведений напомнили о требованиях законодательства: соблюдение тишины в ночное время и полный запрет на курение в помещениях.

Материалы рейда переданы в профильные службы для дальнейшего рассмотрения. Районные власти заявили, что подобные проверки будут продолжены для усиления контроля и создания безопасных условий для жителей и гостей столицы.
