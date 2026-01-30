Рейд в Бишкеке: изъяли тонну нелегального топлива и выписали штрафы

В Бишкеке провели очередной рейд против нелегальной продажи горюче-смазочных материалов. Проверки прошли на улицах Профсоюзная, Махатмы Ганди и объездной дороге. Об этом сообщила Первомайская районная администрация.

В рейде участвовали представители акимиата, Налоговой службы, муниципальной инспекции, патрульной службы и МТУ.

По итогам проверки:

УПСМ составило административный протокол на 3 тысячи сомов;

Управление ГНС по Первомайскому району оформило 3 протокола на 105 тысяч сомов;

изъято и доставлено на штрафную базу 960 литров топлива неизвестного происхождения.

В мэрии отметили, что несертифицированные ГСМ опасны: использование такого топлива может привести к поломкам автомобилей и создать угрозу безопасности дорожного движения.

Жителям столицы рекомендовано не покупать топливо в неустановленных местах и пользоваться только сертифицированными АЗС. Работа по выявлению нелегальной торговли продолжается.