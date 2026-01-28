Кыргызстанец осужден в США за незаконный экспорт оружия. Комментарий МИД КР

Министерство иностранных дел КР прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о вынесении приговора в США гражданину Кыргызстана Ж.С.А..

Отмечается, что ранее от американской стороны была получена информация: в 2025 году гражданин КР задержан правоохранительными органами, а по итогам рассмотрения дела судом 22 января 2026 года ему вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы.

«С момента задержания данного гражданина заграничными учреждениями Кыргызстана в США был оперативно установлен контакт с ним и обеспечено необходимое консульское содействие. Поддерживалось постоянное взаимодействие с гражданином, а также были предоставлены консультации, направленные на защиту его прав и законных интересов в соответствии с международным правом и законодательством страны пребывания», — сообщили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство не уточняет имя гражданина и предъявленное ему обвинение. Однако ранее в ряде СМИ сообщалось, что в Америке на три года осужден кыргызстанец Сергей Жарновников.

По данным Министерства юстиции США, Сергей Жарновников занимался незаконным экспортом произведенного в Америке вооружения в Россию через Кыргызстан на сумму более $1,5 миллиона. Согласно материалам дела, через свою компанию, зарегистрированную в Бишкеке, он с марта 2020 года занимался контрабандой оружия и боеприпасов в Россию.

Отмечается, что мужчина прилетел в США из Кыргызстана вместе с супругой в январе 2025 года и через несколько дней был задержан во время посещения выставки оружия. По некоторым данным, у гражданина КР не было права на постоянное проживание в США, после отбытия срока по решению суда он будет депортирован на родину.

Ранее в СМИ имя Сергея Жарновникова фигурировало в качестве владельца оружейного магазина в Бишкеке.