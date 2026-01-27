15:38
Происшествия

Стратегическую аэроплощадку в Сузакском районе вернули государству

Стратегическую аэроплощадку в Сузакском районе Джалал-Абадской области вернули в собственность государства. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отмечается, речь об участке площадью 12,8 гектара, который в 1978 году выделили Сузакскому объединению «Плодородие» под авиационное обслуживание сельхозугодий. Данный объект играл ключевую роль в развитии аграрного сектора и обеспечении продовольственной безопасности региона.

Следствие установило, что в 2003-м глава Багышского айыльного окмоту М.Ж., злоупотребляя полномочиями, вынес незаконное постановление. Согласно документу, государственную землю передали его близкому родственнику М.С.

В результате оперативных мероприятий участок площадью 12,8 гектара полностью перешел в муниципальную собственность.

ГКНБ проверяет законность использования всех земель, которые ранее принадлежали предприятиям системы сельхозхимии.

По результатам комплексной проверки ведомство примет соответствующие меры в рамках законодательства.
