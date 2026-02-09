Экс-замглавы аппарата правительства вернул государству производственную базу

В собственность государства вернули незаконно приватизированную производственную базу в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, сотрудники госкомитета выявили факты коррупции при отчуждении имущества, расположенного по адресу: улица Тимура Фрунзе, 1а. Речь о мастерских, складах и земельном участке площадью 0,64 гектара.

Следствие установило, что в 1988 году на базе ЖЭУ «Кыргызкурулуш» создали ОсОО «Айбол». Государство передало предприятию производственную базу с условием сохранения профиля — обслуживания жилых домов. Учредители не имели права менять направление деятельности без общего согласия.

В ходе проверки Д.Б. признал незаконность приватизации. Для возмещения ущерба он добровольно передал базу и участок на баланс Госагентства по управлению госимуществом (ГАУГИ).

В ближайшее время эксперты проведут оценку земли, после чего объект передадут на баланс мэрии столицы.