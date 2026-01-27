Дроппер задержан в Чуйской области: его карта помогла мошенникам украсть деньги

В Московском районе Чуйской области сотрудники милиции задержали 20-летнего жителя региона, подозреваемого в передаче своих банковских данных злоумышленникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

30 декабря 2025 года в ОВД Московского района обратилась 31-летняя жительница с заявлением о мошенничестве. По ее словам, неизвестные, войдя в доверие и обещая увеличить вложенные средства через приложение Telegram, с 27 по 29 декабря завладели ее деньгами — всего 152 тысячи сомов.

Фото ГУВД Чуйской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты» УК КР.

Оперативники установили: гражданин Ч.Б., 2003 года рождения, оформил банковскую карту «Оптима» и продал ее данные через Telegram. Именно эта карта использовалась мошенниками для вывода средств потерпевшей. Таким образом, молодой человек предоставил преступникам доступ к своему интернет-банкингу, что также считается уголовно наказуемым деянием.

Ч.Б. задержан в порядке статьи 96 УПК КР и помещен в ИВС. Следствие продолжается.