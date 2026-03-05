Мошенники под видом силовиков похитили у бишкекчанина 11 миллионов сомов

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека задержали подозреваемых в участии в мошеннической схеме, в результате которой у жителя столицы похитили более 11 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе районного управления внутренних дел.
По данным милиции, 20 февраля в УВД обратился гражданин Л.К. с заявлением о мошенничестве. Мужчина сообщил, что с 16 по 19 февраля неизвестные связались с ним через мессенджер WhatsApp и, войдя в доверие, представились сотрудниками ГКНБ, МВД и Национального банка.
Под предлогом «проверки денежных средств» и «обеспечения их безопасности» злоумышленники ввели Л.К. в заблуждение и завладели его деньгами в размере 11 миллионов 275 тысяч сомов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.
В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали трех граждан. По данным следствия, они выполняли роль так называемых дропперов — лиц, через которых выводились похищенные средства.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других возможных участников преступной схемы. Расследование продолжается.