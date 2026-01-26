21:52
Происшествия

Суд оштрафовал сотрудников Сокулукского центра профилактики заболеваний

Сотрудники Сокулукского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении предпринимателей вместо вынесения письменного предупреждения и последующей контрольной проверки незаконно налагали штрафы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, по результатам принятых прокурорских мер в отношении трех работников центра возбуждено производство по статье 436 Кодекса о правонарушениях. Каждому из них суд назначил штраф в 15 тысяч сомов, а семерых сотрудников привлек к дисциплинарной ответственности.

«Кроме того, после вмешательства прокуратуры отменены три незаконно вынесенных постановления о применении взысканий в отношении индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.
