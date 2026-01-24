16:38
Происшествия

В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка

В службу 102 Главного управления внутренних дел Бишкека сегодня примерно в 1.00 поступило сообщение о драке с участием трех неизвестных женщин в развлекательном заведении по улице Киевской. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел Свердловского района.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и правонарушений (ЕРПП). В ходе разбирательства за нарушение общественного порядка в Свердловское РУВД доставлены гражданки А.Б., 1996 года рождения, О.А., 2003 года рождения, и М.М., 2005 года рождения.

Все помещены в изолятор временного содержания по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о нарушениях.

Милиция напоминает, что за нарушения общественного порядка и общепринятых норм поведения будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством. 
