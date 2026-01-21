Милиция не приехала на сообщение о выстреле в доме. Комментарий УВД города Ош

В Ошской области опровергли распространенную в YouTube информацию о том, что милиция якобы не приехала на вызов после сообщения о выстреле в доме соседа. Видео с таким утверждением опубликовал пользователь под именем А.Э. 21 января 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе УВД города Ош, указанный факт официально зарегистрирован в Ноокатском РИИБ 20 января. На место происшествия немедленно прибыл участковый инспектор, который провел первичную проверку и установил, что у дома поврежден один стеклопакет, второй — цел. После осмотра участковый передал информацию следователю и продолжил опрос свидетелей.

В ведомстве пояснили, что следственно-оперативная группа в момент поступления вызова находилась на другом происшествии, связанном со смертью человека. Поэтому утверждение о том, что милиция «не приехала на вызов», не соответствует действительности.

По данному факту назначены экспертизы, ведется всестороннее расследование.

УВД призывает граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.