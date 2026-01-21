Подозреваемых в сбыте особо крупной партии наркотиков задержали на Иссык-Куле. Об этом сообщили в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Отмечается, что выявлена преступная группа, которая занималась сбытом зелья.

По данным ведомства, в Иссык-Кульской области задержаны четверо ранее судимых граждан. По версии следствия, они изготавливали и распространяли наркотики. При обыске в домах подозреваемых обнаружены наркотики, а также оборудование, использовавшееся для изготовления.

Они водворены в следственный изолятор. Расследование продолжается.