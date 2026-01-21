09:30
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Происшествия

Подозреваемых в сбыте особо крупной партии наркотиков задержали на Иссык-Куле

Подозреваемых в сбыте особо крупной партии наркотиков задержали на Иссык-Куле. Об этом сообщили в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Отмечается, что выявлена преступная группа, которая занималась сбытом зелья.

По данным ведомства, в Иссык-Кульской области задержаны четверо ранее судимых граждан. По версии следствия, они изготавливали и распространяли наркотики. При обыске в домах подозреваемых обнаружены наркотики, а также оборудование, использовавшееся для изготовления.

Они водворены в следственный изолятор. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358637/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Опасные «лекарства» продавали из квартиры: в Бишкеке задержана подозреваемая
В караоке-клубах и ночных заведениях страны СБНОН провела рейды
В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Наркосеть с оборотом $2,3 миллиона ликвидировали в Узбекистане
В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
В Кара-Суу задержали троих с сотнями доз «Тропикамида» для сбыта
Попытку контрабанды наркотиков из Кыргызстана пресекли в Узбекистане
В Манасе задержали наркоторговца с 1,8 килограмма гашиша и марихуаны
Суд отправил в тюрьму врача, продававшего кетамин звезде сериала «Друзья»
Популярные новости
Разжигание межнациональной розни в&nbsp;соцсетях. Кыргызстанца вызвали в&nbsp;ГКНБ Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
Пять метров снега и&nbsp;парализованный город: что происходит на&nbsp;Камчатке Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Медерова столкнулись автобусы В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
09:28
В Токмоке девушку похитили и избили: подозреваемых задержали В Токмоке девушку похитили и избили: подозреваемых заде...
09:24
Сом продолжает дешеветь к основным валютам, кроме доллара. Курс на 21 января
09:19
Эрниса Кыязова вызвали в ГКНБ после скандального интервью с Жапыкеевым
09:15
Подозреваемых в сбыте особо крупной партии наркотиков задержали на Иссык-Куле
08:54
Объем торговли Китая со странами Центральной Азии вырос на 12 процентов
20 января, вторник
23:40
Компания Маска первая в мире преодолела порог в 1 гигаватт вычислений для ИИ