В Бишкеке задержан мужчина, угрожавший пистолетом во время дорожного конфликта

В Бишкеке возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, произошедшего сегодня утром на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Осмонкула. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

По данным милиции, неизвестный мужчина, угрожая другому водителю, вступил с ним в конфликт, после чего скрылся с места происшествия. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин С.Ф., 1975 года рождения. Мужчина доставлен в следственную службу районного управления и в порядке статьи 96 УПК КР водворен в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

Также изъят газопневматический пистолет, использованный во время конфликта. Оружие направлено на соответствующую экспертизу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Милиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать требования законодательства и решать любые конфликтные ситуации исключительно в правовом поле. Угрозы, насилие и демонстрация оружия влекут за собой уголовную ответственность.