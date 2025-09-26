11:17
В Пакистане подростку дали 100 лет тюрьмы за убийство семьи из-за PUBG

В Пакистане подростку дали к 100 лет тюрьмы за убийство семьи из-за PUBG

Суд в Пакистане приговорил 17-летнего Зайна Али к 100 годам лишения свободы за убийство своей матери, брата и двух сестер. Об этом сообщает издание The Independent.

Трагедия произошла еще в 2021 году, когда подростку было 14 лет. Инцидент случился в Лахоре, в районе Кахна. По данным следствия, юноша увлекался компьютерной игрой PUBG. После того как мать сделала ему замечание за чрезмерное увлечение игрой, он схватил ружье и застрелил 45-летнюю мать, 20-летнего брата Таймура, 15-летнюю сестру Махнур и 10-летнюю Джаннат.

Суд Лахора признал его виновным и назначил наказание — 25 лет тюрьмы за каждое убийство, всего 100 лет заключения.

Отмечается, что из-за несовершеннолетнего возраста обвиняемого суд не стал выносить смертный приговор. В ходе процесса было установлено, что причиной преступления стала зависимость подростка от игры PUBG.
