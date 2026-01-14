10:59
Происшествия

В Черном море атакованы два нефтяных танкера, работающих на Казахстан

Министерство энергетики Казахстана заявило, что в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК подверглись атаке два судна, задействованные в транспортировке казахстанской экспортной нефти.

Отмечается, что атаке БПЛА подвергся танкер Matilda под флагом Мальты. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке технических служб, признаков критических повреждений корпуса танкера на данный момент не выявлено.

Второй танкер, который подвергся атаке, — Delta Harmony под флагом Либерии. В результате инцидента произошло возгорание, но его оперативно ликвидировали. Пострадавших среди членов экипажа также нет. По данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, поэтому ущерба экспортным ресурсам страны не нанесено.

Министерство энергетики РК в оперативном режиме координирует действия с национальным оператором «КазМунайГаз», администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357749/
