Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева

Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша А.Б. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото пресс-службы МВД

По ее данным, проводится расследование по фактам крупного мошенничества и ранее поступавших обращений о семейном насилии.

По версии следствия, в 2022-м задержанный 1966 года рождения обманным путем получил денежные средства и распорядился ими в личных целях.

Отмечается, что в органы внутренних дел поступали обращения его супруги о семейном насилии. Данные материалы зарегистрированы и рассматриваются в установленном законом порядке. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее на бывшего депутата парламента пожаловалась Бермет Ормонова. Она жена Аккулу Бердиева.

Женщина пожаловалась на рукоприкладство со стороны мужа председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По словам Бермет Ормоновой, ей 60 лет, она мать пятерых детей.

«Каждый день проходит в ожидании, когда он придет и начнет меня избивать. Еще супруг выгоняет меня из дома. Мы строили его своими силами, но муж говорит, что недвижимость принадлежит сестре. Он успел несколько раз жениться, однако я прощаю его ради детей. Но, когда он стал избивать их и меня, была вынуждена обратиться к общественности, так как возникла серьезная угроза нашим жизням», — рассказала Бермет Ормонова, обвинив супруга в многоженстве.