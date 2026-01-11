15:49
Происшествия

В караоке-клубах и ночных заведениях страны СБНОН провела рейды

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД провела в караоке-клубах и ночных заведениях страны оперативно-профилактические мероприятия.

По данным пресс-службы ведомства, цели рейдов — предупреждение употребления наркотиков, профилактика преступлений и правонарушений, популяризация здорового образа жизни среди молодежи, а также повышение информированности населения о вреде наркотиков.

Администрациям развлекательных заведений даны разъяснения и поручения по соблюдению мер безопасности, усилению внутреннего контроля и недопущению незаконного оборота наркотических средств. Им напомнили о необходимости незамедлительно информировать органы внутренних дел в случае выявления правонарушений.

Профилактические мероприятия в рамках операции «Ночной клуб» будут продолжены, проинформировали в МВД.
