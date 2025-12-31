УПСМ Бишкека начало мероприятие по соблюдению ПДД с Православного храма

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения ДТП проводится месячное специальное профилактическое мероприятие «Соблюдение Правил дорожного движения — гарантия жизни человека», направленное на водителей и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, в рамках мероприятий организована разъяснительная работа, в том числе осуществлен выезд в Православный храм имени святых князей Глеба и Бориса в столице. Проведены беседы о ценности человеческой жизни, ответственности участников дорожного движения и необходимости строгого соблюдения ПДД.

«Основной проблемой на сегодня остается низкий уровень водительской культуры. Отсутствие терпимости, взаимного уважения и сознательного поведения на дорогах напрямую способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий. Мы призываем вас быть вежливыми, терпимыми и уважительными друг к другу на дорогах. Строгое соблюдение Правил дорожного движения — это главный гарант сохранения человеческой жизни», — говорится в сообщении.