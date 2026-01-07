В Бишкеке в ходе рейдового мероприятия сотрудники Управления патрульной службы милиции остановили автомобиль Hyundai под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По их данным, на законное требование предъявить документы мужчина начал вести себя неадекватно: устраивал истерику, наносил себе удары, ложился на проезжую часть, а затем заявил, что телесные повреждения ему якобы причинили сотрудники милиции. Также он предпринял попытку симуляции сна.

Несмотря на провокационные действия, сотрудники УПСМ действовали строго в рамках законодательства. В наркологическом учреждении медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления спиртных напитков.

Автомобиль был водворен на специализированную штрафную стоянку, в отношении водителя составлен протокол о правонарушении.

В УПСМ напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.